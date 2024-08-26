СМИ: Организаторы "Октоберфеста" усилят меры безопасности

Организаторы крупнейшего в мире фестиваля пива "Октоберфест" ужесточат меры безопасности после того, как беженец из Сирии совершил нападение с ножом на посетителей фестиваля в городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и убил троих чел

Организаторы крупнейшего в мире фестиваля пива "Октоберфест" ужесточат меры безопасности после того, как беженец из Сирии совершил нападение с ножом на посетителей фестиваля в городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) и убил троих человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство DPA.

"В связи со сложившейся ситуацией в сфере безопасности мы еще сильнее ужесточим контроль", - заявил обер-бургомистр Мюнхена (федеративная земля Бавария) Дитер Райтер.

"[События в] Золингене не сбили нас с толку, нам не придется изобретать колесо, поскольку сценарии атак были заложены в нашу концепцию безопасности. Но было бы халатно не пересмотреть ее еще раз", - сказал в свою очередь директор фестиваля Клеменс Баумгертне.

Как указало агентство, в связи с усиленными мерами контроля при въезде на фестиваль время ожидания может увеличиться.

В 2024 году фестиваль Октоберфест пройдет в Мюнхене с 21 сентября по 6 октября в Мюнхене.