    DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

    Другие страны
    07 сентября, 2025
    • 04:46
    DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

    Бундесвер (ВС ФРГ) перебросил более 1 тыс. единиц военной техники в Литву для участия в крупных учениях Quadriga-2025 ("Квадрига-2025"), в рамках которых будет отработана защита региона Балтийского моря в условиях военного конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя вооруженных сил.

    По его информации, боевые машины, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, медицинские грузовики и другая техника вместе с сопровождающим персоналом были переброшены из Ростока через Балтийское море в Литву на двух грузовых судах. После прибытия в порт Клайпеды колонна направилась в Пабраде и на другие литовские военные базы, указывает агентство.

    Учения Quadriga-2025 проходят в несколько этапов с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники. Маневры также включают учения "Grand Eagle" ("Большой орел") по переброске сил и техники по суше, морю и воздуху в Литву.

