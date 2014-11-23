Досрочные выборы проходят в двух областях Италии

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Досрочные выборы членов региональных советов и главы области проходят в воскресенье в двух регионах Италии — Эмилии-Романье и Калабрии.

В голосовании могут принять участие более 5,3 миллиона итальянцев. Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени (09.00 мск) и закроются в 23.00. Однако, как отмечают местные СМИ, явка на этих выборах может быть очень невысокой — согласно предварительным данным, каждый второй избиратель планирует остаться дома и не ходить голосовать.

В Эмилии-Романье принять участие в выборах смогут более 3,4 миллиона человек, которые должны выбрать нового главу и 50 членов регионального совета. На должность главы области претендуют шесть кандидатов, представляющие интересы всех основных политических сил страны. В Калабрии, где на пост президента области свои кандидатуры выдвинули пять человек, к избирательным урнам приглашены 1,9 миллиона местных жителей.

В обеих областях проведение досрочных выборов связано с тем, что их руководители были вынуждены сложить свои полномочия после вынесения им обвинительных приговоров.

Так, в апреле этого года ушел в отставку глава Калабрии Джузеппе Скопеллити, избранный в 2010 году, после того, как был приговорен к шести годам за злоупотребление служебным положением. Глава Эмилии-Романье Васко Эррани, занимавший пост три срока подряд, покинул должность в июле после того, как был приговорен к году тюрьмы в рамках дела о финансовых махинациях в сельскохозяйственном кооперативе Terremerse.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", эти выборы станут своеобразным "термометром", который покажет настроения в обществе и "состояние здоровья" каждой из политических партий, в первую очередь, правящей Демократической партии, а также партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!" и оппозиционного "Движения пяти звезд".