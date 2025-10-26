Президент США Дональд Трамп заявил, что "любит останавливать войны", но не назвал бы это своим хобби, потому что это намного важнее.

Как передает Report, об этом он сообщил в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

"Я не забуду тот день, когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи, потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать", - отметил он.

"ООН должна делать это, но она этого не делает", - добавил он, напомнив, что во время его выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН выключился телесуфлер, а также были неполадки с эскалатором.

Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдет ряд сопутствующих мероприятий и встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).