Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 10:54
    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Президент США Дональд Трамп заявил, что "любит останавливать войны", но не назвал бы это своим хобби, потому что это намного важнее.

    Как передает Report, об этом он сообщил в Куала-Лумпуре, где на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию об отношениях, которую Трамп назвал "мирной сделкой".

    "Я не забуду тот день, когда мы созвонились с лидерами Таиланда и Камбоджи, потому что это была одна из первых войн, [в разрешении которых] я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать", - отметил он.

    "ООН должна делать это, но она этого не делает", - добавил он, напомнив, что во время его выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН выключился телесуфлер, а также были неполадки с эскалатором.

    Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдет ряд сопутствующих мероприятий и встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).

    Дональд Трамп войны АСЕАН

    Последние новости

    11:11

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Внешняя политика
    11:10

    СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции

    В регионе
    11:08

    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

    В регионе
    10:54

    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Другие страны
    10:43

    При атаке российских БПЛА на Киев трое погибли, 27 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    10:36

    Стартовал 20-й этап чемпионата "Формулы-1"

    Формула 1
    10:30

    В Аргентине проходят парламентские выборы

    Другие страны
    10:20

    МИД Азербайджана поздравил Австрию с национальным праздником

    Внешняя политика
    Лента новостей