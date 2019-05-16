Трамп призвал казнить убийц полицейских

Американский лидер Дональд Трамп призвал казнить всех, кто убивал сотрудников полиции.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что об этом он сказал на мероприятии, посвященному памяти погибших полицейских при исполнении своих должностных обязанностей.

Президент США отметил, что нападения на сотрудников полиции должны прекратиться. Он предложил, приговаривать убийц к смертной казни «быстро».

«Преступники, которые убили офицера полиции, должны незамедлительно по суду приговариваться к смертной казни, но суд должен идти быстро», - подчеркнул Трамп.