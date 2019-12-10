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Дональд Трамп примет Сергея Лаврова в Вашингтоне

Дональд Трамп примет Сергея Лаврова в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Вашингтон с рабочим визитом, передает Report 

Примечательно, что до последнего момента детали визита главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты были неизвестны. Более того, его точные даты официально подтвердили лишь накануне.

Как сообщили в МИД России, в Вашингтоне состоятся переговоры Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. 

Кроме того, президент Дональд Трамп встретится с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений

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