Дональд Трамп примет Сергея Лаврова в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Вашингтон с рабочим визитом, передает Report

Примечательно, что до последнего момента детали визита главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты были неизвестны. Более того, его точные даты официально подтвердили лишь накануне.

Как сообщили в МИД России, в Вашингтоне состоятся переговоры Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео.

Кроме того, президент Дональд Трамп встретится с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений