Дональд Трамп прибыл в Капитолий на церемонию инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри Капитолия.

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Конгресс на церемонию инаугурации, которая впервые за 40 лет пройдет внутри Капитолия.

Как передает Report, трансляцию ведут американские новостные телекомпании.

Республиканец отправился в Конгресс после встречи с уходящим с поста президента США Джо Байденом в Белом доме.

Церемония инаугурации проходит из-за ожидающегося в Вашингтоне похолодания до -11 градусов не перед зданием Конгресса, как планировалось ранее, а в Ротонде - центральном зале Конгресса, вместимость которого составляет около 1 тыс. человек.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что связано в первую очередь с тем, что в июле и сентябре 2024 года были предприняты попытки покушения на жизнь Трампа. Кроме того, в период зимних праздников были совершены теракты в Лас-Вегасе (штат Невада) и в Новом Орлеане (штат Луизиана).