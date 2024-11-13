Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Избранный президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом.

Избранный президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, в ходе встречи Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти.

"Настроен на гладкую передачу полномочий, как говорилось. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши запросы", - сказал Байден.

Они обсуждают вопросы приема-передачи дел в связи с предстоящей сменой власти в Вашингтоне.

"Политика - жесткое занятие. И это во многих случаях не самый лучший мир. Но сегодня это хороший мир. Высоко ценю гладкую передачу полномочий. Она будет настолько гладкой, насколько возможно", - сказал Трамп.

Отметим, что Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года.