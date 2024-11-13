О нас

Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме Избранный президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 20:46
Дональд Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Избранный президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, в ходе встречи Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти.

"Настроен на гладкую передачу полномочий, как говорилось. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши запросы", - сказал Байден.

Они обсуждают вопросы приема-передачи дел в связи с предстоящей сменой власти в Вашингтоне.

"Политика - жесткое занятие. И это во многих случаях не самый лучший мир. Но сегодня это хороший мир. Высоко ценю гладкую передачу полномочий. Она будет настолько гладкой, насколько возможно", - сказал Трамп.

Отметим, что Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Инаугурация республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp Ağ Evdə Baydenlə görüşüb

Другие новости из категории

Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе
Дания станет участником программы Artemis по сотрудничеству в космосе
13 ноября 2024 г. 20:35
СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине
СМИ: Трамп планирует назначить спецпосланника по Украине
13 ноября 2024 г. 20:18
Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена
Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена
13 ноября 2024 г. 19:57
Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд
Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд
13 ноября 2024 г. 19:37
Президент РФ провел телефонный разговор с председателем Совета министров Саудовской Аравии
Президент РФ провел телефонный разговор с председателем Совета министров Саудовской Аравии
13 ноября 2024 г. 19:05
На севере Польше состоялось открытие американской базы ПРО
На севере Польше состоялось открытие американской базы ПРО
13 ноября 2024 г. 18:35
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта
Эксперты МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС до замораживания конфликта
13 ноября 2024 г. 18:23
Суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание
Суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание
13 ноября 2024 г. 16:01
Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам
Макрон выступит на церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам
13 ноября 2024 г. 15:55
СМИ: В ЮАР 4 тыс. нелегалов не поднимаются из шахт из-за угрозы депортации
СМИ: В ЮАР 4 тыс. нелегалов не поднимаются из шахт из-за угрозы депортации
13 ноября 2024 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi