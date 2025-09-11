Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 18:14
    Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

    Убитый накануне общественный деятель Чарли Кирк будет награжден посмертно Президентской медалью Свободы.

    Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Трамп выразил скорбь и гнев в связи с убийством Кирка, назвав этот инцидент "мрачным моментом для Америки".

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк, активный американский консервативный деятель, близкий соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Tramp: Çarli Kirk ölümündən sonra medalla təltif ediləcək
    Trump to award Charlie Kirk posthumous medal of freedom

    Лента новостей