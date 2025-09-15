Дональд Трамп на этой неделе проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Крупная торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла ОЧЕНЬ УСПЕШНО! Она скоро завершится. Также была достигнута сделка по "определенной" компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти. Они будут очень счастливы! В пятницу я буду говорить с президентом Си Цзиньпином", - отметил он.

Отметим, что речь идет о договоренности относительно TikTok. Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что страны достигли рамочного соглашения по данному вопросу.

В 2024 году экс-президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В противном случае видеохостинг должен прекратить деятельность на территории страны. Трамп отложил блокировку платформы сразу после своей инаугурации. Отсрочка действует до 17 сентября.