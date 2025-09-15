İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Tramp bu həftə Si Cinpin ilə danışıqlar aparacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 19-u Çin Sədri Si Cinpin ilə telefon danışığı aparacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "ABŞ və Çin arasında Avropada keçirilən böyük ticarət görüşü çox uğurlu keçdi! O, tezliklə başa çatacaq. Həmçinin, ölkəmizdəki gənclərin xilas etmək istədiyi "müəyyən" şirkətlə bağlı razılaşma əldə edildi. Onlar çox xoşbəxt olacaqlar! Sentyabrın 19-u mən Çin Sədri Si Cinpin ilə danışacağam", - o qeyd edib.

