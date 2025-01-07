Дональд Трамп-младший прибыл на личном самолете в столицу Гренландии

Сын избранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший во вторник прибыл на личном самолете в Нуук - столицу Гренландии, самоуправляемой территории Дании.

Сын избранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший во вторник прибыл на личном самолете в Нуук - столицу Гренландии, самоуправляемой территории Дании.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

"Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию", - заявил он накануне в своем подкасте.

До этого Трамп-младший заявил, что визит носит частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.