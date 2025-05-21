Дональд Трамп-младший допускает в будущем свое участие в президентской гонке

Cтарший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший 21мая заявил, что однажды, возможно, будет баллотироваться в президенты, , ведь у него есть "призвание".

Старший сын президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший 21мая заявил, что однажды, возможно, будет баллотироваться в президенты, , ведь у него есть "призвание".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, во время выступления на одной из панельных сессий в Катаре 47-летнему Трампу задали вопрос, не собирается ли он “перехватить эстафету”, когда его отец покинет пост.

"Итак, ответ таков: я не знаю, возможно, однажды. Вы знаете, призвание есть. Я всегда буду очень активным сторонником этих вещей. Я думаю, что мой отец действительно изменил Республиканскую партию", - заявил он.

Трамп-младший является партнёром в инвестиционной компании 1789 Capital. Он также заявил на том же мероприятии, что Trump Organization, где он занимает пост исполнительного вице-президента, не ведёт бизнес с государственными структурами.