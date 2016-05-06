Дональд Трамп: Великобритании будет лучше без ЕС

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Кандидат на пост президента США миллиардер Дональд Трамп поддержал идею выхода Великобритании из Европейского Союза. Как сообщает Report, в интервью Fox News Трамп заявил, что Великобритании будет лучше, если она покинет ЕС.

Он пояснил, что это его личное мнение и он не хочет что-либо советовать или как-то давить на британцев.

Трамп полагает, что миграционный кризис в Европе во многом связан с действиями ЕС. Именно из-за этой проблемы Великобритании будет лучше выйти из союза.

Ранее Трамп допускал возможность, что Великобритания выйдет из ЕС. Он также критиковал президента США Барака Обаму за то, что он призывал британцев не выходить из Евросоюза.