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    Дональд Трамп утвержден кандидатом в президенты США от Республиканской партии

    Такое решение приняли во вторник делегаты проходящего в Кливленде национального партийного съезда

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп официально утвержден кандидатом от Республиканской партии на пост президента США. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняли во вторник делегаты проходящего в Кливленде (штат Огайо) национального партийного съезда.

    Голосование делегатов от всех 50 штатов, пяти заморских территорий США и столичного федерального округа Колумбия по кандидатуре Трампа началось во вторник после 17:30 по местному времени и продолжается до сих пор в алфавитном порядке. По правилам партии, для выдвижения бизнесмена на пост президента требовалось простое большинство голосов (1237 делегатов из 2472 возможных). 

    Оно было набрано спустя час с небольшим после начала голосования.

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