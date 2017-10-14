Дональд Трамп придумал новое государство

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Лидер США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, оговорился, заявив, что встречался с "президентом" Виргинских островов, которым фактически является он сам, сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

"Я скажу вам, я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы и поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов", - заявил Д.Трамп на конференции Values Voter Summit.

Потом он еще раз упомянул президента островов, отметив, что "Виргинские острова и их президент - это невероятные люди".

Как отмечает телеканал, президент имел в виду губернатора находящихся под управлением правительства США островов Кеннета Мэппа. Впоследствии в официальной расшифровке речи Трампа его обращение к Мэппу было изменено на "губернатор".