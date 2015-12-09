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    Дональд Трамп предложил закрыть интернет

    По мнению претендента на пост президента США, подобная мера поможет в борьбе с экстремистами

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Претендент на пост президента США Дональд Трамп предложил закрыть интернет. 

    Как сообщает Report со ссылкой на NBC News, такое заявление он сделал, выступая на агитационной встрече перед избирателями в Южной Каролине.

    Политик не стал пояснять, что именно подразумевает под этой фразой. По его мнению, подобная мера поможет в борьбе с экстремистами, вербующими американцев в террористические организации. "Мы теряем многих из-за интернета", - заявил он.

    9 декабря Белый дом призвал республиканцев, поддерживающих кандидатуру Трампа, не выдвигать его в качестве кандидата на грядущих президентских выборах и немедленно исключить из партии. Поводом послужили высказывания политика о том, что мусульманам необходимо запретить въезд в страну.

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