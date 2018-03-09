Дональд Трамп официально ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий для всех стран

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для всех стран, сообщает в четверг The Hill.

Как передает Report, импортная сталь будет облагаться налогом в 25%, алюминий - в 10%. Они вступят с илу через 15 дней.

Пошлины временно не будет касаться Канады и Мексики, с которыми США продолжают вести переговоры о судьбе Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Трамп также упоминал об особых условиях для Австралии и некоторых других стран, однако в чем они будут состоять, пока неизвестно.

Президент США оставляет за собой право в любое время повышать или понижать тарифы, а также отменять или вводить пошлины для отдельных стран.

Трамп заявил, что таким образом защищает "национальную безопасность США". Он принял это решение, несмотря на то, что оно вызвало резкое неприятие как среди законодателей, так и в самом Белом доме. Европейские партнеры США обещали ответить на введение пошлин симметрично и твердо.