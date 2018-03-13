Дональд Трамп: Мы не соглашались с Тиллерсоном в ядерном вопросе Ирана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "Мы не соглашались с Тиллерсоном в ядерном вопросе Ирана".

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом, комментируя решение об отстранении с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Кульминационной точкой наших разногласий стал ядерный вопрос Ирана. С Майком Помпео у нас схожие мысли. Мы обсуждали этот вопрос долгое время", - подчеркнул он.

Как передает Reuters со ссылкой на Белый дом, до начала переговоров с Северной Кореей Дональд Трамп желает сформировать новую команду.

Напомним, что отмечалось о разногласии мнений между Трампом и Тиллерсоном также в вопросах Северной Кореи и Катара.