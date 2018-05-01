Доминиканская Республика установила дипотношения с КНР

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Доминиканская Республика разорвала связи с Тайванем и установила официальные дипломатические отношения с КНР.

Как передает Report со ссылкой на РИА, Церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Доминиканской Республикой состоялась во вторник утром в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. Документ подписали глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас и глава МИД Китая Ван И.

Доминикана была одной из немногих стран, которая до сих пор поддерживала официальные отношения с Тайванем.