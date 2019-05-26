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Экс-министр по вопросам Brexit стал шестым претендентом на пост британского премьера

Доминик Рааб стал шестым претендентом на пост британского премьера

Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и стал, таким образом, уже шестым претендентом на пост премьер-министра страны.

О своем решении экс-глава министерства сообщил в авторской статье на страницах воскресной газеты The Mail on Sunday, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом", - заявил Рааб в этой статье.

По его словам, "страна теперь застряла в грязи, униженная Брюсселем и неспособная найти путь продвижения вперед".

"Премьер-министр объявила о своей отставке. Теперь пришло время взять новый курс", - констатировал кандидат в лидеры тори.

Помимо Рааба о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии на данный момент открыто объявили еще пятеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон.

24 мая премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку с поста главы тори из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

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