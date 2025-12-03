Домбровскис: Финансовая помощь Украине будет выплачиваться траншами

Предложения Евросоюза по финансовой поддержке Украины выгодны не только Киеву, но и самому ЕС и его государствам-членам, юридически обоснованы и полностью соответствуют законодательству ЕС и нормам международного права.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил комиссар Валдис Домбровскис на пресс-конференции по вопросу покрытию финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

По его словам, инициатива по предоставлению Украине репарационного кредита не нарушает требований Центрального банка России.

"В духе солидарности мы призываем государства-члены предоставить гарантии для обеспечения кредита. Эти гарантии позволяют полностью защитить заимствования ЕС и обеспечить справедливое распределение бремени между государствами-членами", - подчеркнул Домбровскис, добавив, что в рамках следующего бюджета ЕС эти гарантии будут переведены в резерв.

Предложения также включают предусматривают механизмы сдерживания любых субъектов, которые могут содействовать выполнению исков в интересах России, или спонсируемых ею как внутри ЕС, так и за его пределами.

Комиссар отметил, что Евросоюз предлагает продолжить замораживание российских активов до тех пор, пока не завершится война и Украине не будет возмещен причиненный ей ущерб. Этот механизм будет действовать параллельно с санкционным режимом.

Средства будут предоставляться Украине траншами по 45 млрд евро. Предложения также включают резерв в 45 млрд евро из общей суммы замороженных активов в размере 210 млрд для погашения существующих кредитов, что позволит избежать увеличения долговой нагрузки Киева.

Домбровскис подчеркнул, что Украина сможет получать средства только при условии выполнения основных предварительных условий.