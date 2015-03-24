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    Доклад: Ливия после Каддафи стала угрозой для Британии

    Хаос в Ливии позволил боевикам Исламского государства создать базу в этой стране

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Ситуация в Ливии после свержения полковника Муаммара Каддафи превратила страну в потенциальную угрозу безопасности Великобритании, говорится в докладе британских парламентариев.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в открытом письме министру иностранных дел Соединенного Королевства депутаты говорят, что хаос в Ливии позволил боевикам "Исламского государства" создать базу в этой стране.

    Авторы доклада также предупреждают, что джихадисты могут использовать поток нелегальных мигрантов из Ливии в Европу для планирования и организации террористических актов.

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