Доклад: Азия лидирует по количеству миллионеров в мире

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Состояние азиатских миллионеров превысило объем активов, контролируемых миллионерами из Северной Америки, Европы и других регионов.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом свидетельствуют данные отчета о благосостоянии жителей планеты, составленного фирмой Capgemini.

Согласно докладу World Wealth Report, благосостояние азиатских миллионеров выросло за год на 10% и составило 17,4 триллиона долларов против 16,6 триллионов в Северной Америке.

Вопреки замедлению экономического роста в Китае и слабой японской экономике, число людей с чистыми активами на сумму более миллиона долларов в Азии возросло с 4,69 млн. до 5,13 млн.

"Если такие темпы роста сохранятся, Азиатско-Тихоокеанский регион, скорее всего, останется доминирующей силой в следующее десятилетие", - говорится в докладе.

Совокупный объем контролируемых миллионерами активов по всему миру вырос до 60 триллионов долларов - это в четыре раза больше, чем 30 лет назад.

К 2025 году состояние миллионеров может вырасти до 100 триллионов долларов, говорится в докладе.