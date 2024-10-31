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Доходы от замороженных активов РФ составили €5,15 млрд за девять месяцев

Доходы от замороженных активов РФ составили €5,15 млрд за девять месяцев Доходы от реинвестирования замороженных активов РФ на площадке Euroclear, где блокирована большая часть российских активов в ЕС, составили около €5,15 млрд за девять месяцев 2024 года.
Другие страны
31 октября 2024 г. 20:05
Доходы от замороженных активов РФ составили €5,15 млрд за девять месяцев

Доходы от реинвестирования замороженных активов РФ на площадке Euroclear, где блокирована большая часть российских активов в ЕС, составили около €5,15 млрд за девять месяцев 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении депозитария по итогам третьего квартала.

В Euroclear уточнили, что с этих средств был уплачен налог властям Бельгии в размере €1,27 млрд.

Всего на счету депозитария находится €176 млрд российских средств, отмечается в сообщении.

Ранее Еврокомиссия объявила о создании механизма экспроприации доходов от реинвестирования российских активов, которые она намерена направить на обслуживание и выплату кредитов Группы семи Киеву на общую сумму до €45 млрд.

Отмечается, что Россия уже назвала действия Брюсселя глобальным воровством и предупредила об ответственности за это.

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