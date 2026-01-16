Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 13:01
    Организаторы престижного Дохинского показа мод объявили о переносе мероприятия на март 2026 года в связи с обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, изначально шоу должно было пройти с 19 по 21 января.

    В заявлении организаторов отмечается, что решение отложить показ направлено как на обеспечение безопасности дизайнеров, участников, партнеров, представителей СМИ и гостей, так и на сохранение высокого уровня проведения мероприятия.

    Дохинский показ мод - это проводимое раз в два года мероприятие, призванное позиционировать Катар как региональный центр роскоши, моды и креативных индустрий. В программу обычно входят модные показы, презентации дизайнеров и мероприятия для профессионального нетворкинга с особым акцентом на поддержку молодых талантов.

    Выставка является частью более широких усилий Катара по диверсификации экономики и расширению культурного и развлекательного секторов, а также инвестициям в туризм, спорт и искусство.

    Qatar fashion show canceled over regional security concerns

