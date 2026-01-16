Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

Организаторы престижного Дохинского показа мод объявили о переносе мероприятия на март 2026 года в связи с обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, изначально шоу должно было пройти с 19 по 21 января.

В заявлении организаторов отмечается, что решение отложить показ направлено как на обеспечение безопасности дизайнеров, участников, партнеров, представителей СМИ и гостей, так и на сохранение высокого уровня проведения мероприятия.

Дохинский показ мод - это проводимое раз в два года мероприятие, призванное позиционировать Катар как региональный центр роскоши, моды и креативных индустрий. В программу обычно входят модные показы, презентации дизайнеров и мероприятия для профессионального нетворкинга с особым акцентом на поддержку молодых талантов.

Выставка является частью более широких усилий Катара по диверсификации экономики и расширению культурного и развлекательного секторов, а также инвестициям в туризм, спорт и искусство.