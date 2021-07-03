Дочь первого президента Индонезии умерла от COVID-19

Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на "РИ

Рачмавати Сукарнопутри, известный индонезийский политик, одна из дочерей первого президента и "отца-основателя" Индонезии Сукарно, скончалась в военном госпитале Джакарты на 71-м году жизни от коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает интернет-версия газеты Jakarta Globe.

Дочь первого президента и младшая сестра еще одного бывшего президента Индонезии, Мегавати Сукарнопутри, Рачмавати Сукарнопутри, одна из лидеров Партии Движения Великая Индонезия (Гериндра), была госпитализирована с симптомами COVID-19 неделю назад и скончалась сегодня утром, сообщает издание.