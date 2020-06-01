​Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в акции протеста

Дочь мэра Нью-Йорка 25-летняя Чиара де Блазио была арестована минувшей ночью во время акции протеста, проходившей в связи с трагической смертью афроамериканца Джорджа Флойде от рук полиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил нью-йоркский телеканал NY1 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, дочь мэра была в толпе численностью примерно 100 человек, занявшей перекресток Бродвей и 12-й улицы. Демонстранты не отреагировали на требование полиции разойтись и были проведены аресты. Чиаре де Блазио, по данным телеканала, было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, и она уже освобождена из-под ареста. По законам штата Нью-Йорк, такое правонарушение может караться 15-ю сутками заключения и штрафом.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, по данным телеканала, находится в мэрии, проводит совещание с сотрудниками муниципалитета и пока не планирует пресс-конференции по происходящим в городе событиям, в то время как большая толпа митингующих собралась на Манхэттене у площади Юнион-сквер, а также у спортивной арены "Барклиз сентер" в Бруклине.

Напомним, что ранее в воскресенье к участникам этой демонстрации присоединился спикер городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон. Как отмечалось в репортаже, он "участвовал в акции, которая носила исключительно мирный характер".