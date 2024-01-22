Дочь императора Японии будет работать в обществе Красного креста

Дочь японского императора Нарухито принцесса Айко с 1 апреля поступит на работу в Японское общество Красного креста, где будет работать по контракту.

Дочь японского императора Нарухито принцесса Айко с 1 апреля поступит на работу в Японское общество Красного креста, где будет работать по контракту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление императорского дворца.

В настоящее время принцесса учится на филологическом факультете Университета Гакусюин, куда поступила в 2020 году. Там она изучает японскую литературу, а также проходит курсы английского и испанского языков. В марте она должна завершить учебу, после чего и поступит на работу в Красный крест, передает телеканал NHK.

Японское общество Красного креста является подразделением Международного комитета Красного креста. Оно располагает больницами по всей стране, центрами крови, а также учебными заведениями для медицинских сестер. В нем работает более 60 тыс. сотрудников по всей Японии, а почетным президентом является императрица Масако.