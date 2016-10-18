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    До миллиона человек могут покинуть Мосул из-за военной операции

    Oсобенно важно, чтобы были защищены объекты здравоохранения и медицинский персонал

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ До одного млн человек могут покинуть Мосул и его пригороды вследствие эскалации боев.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом предупредили в распространенном в Женеве в понедельник вечером совместном заявлении Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

    "До миллиона людей могут быть вынуждены бежать из города и его окрестностей по мере продолжения боев", - отмечают гуманитарные организации, подчеркивая свою готовность "предоставить в ближайшие дни и недели помощь нуждающимся". В связи с усилением боев в Мосуле и вокруг него они напоминают всем вовлеченным сторонам о необходимости "сделать все возможное, чтобы избежать нанесения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре". 

    По их мнению, "особенно важно, чтобы были защищены объекты здравоохранения и медицинский персонал".

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