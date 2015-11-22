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    ​Дмитрий Медведев и Барак Обама пожали друг другу руки

    Российский премьер-министр и президент США обменялись рукопожатиями на полях саммита АСЕАН

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Дмитрий Медведев и Барак Обама пожали друг другу руки.

    Как передает Report, российский премьер-министр и президент США обменялись рукопожатиями на полях саммита АСЕАН, который проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

    Россия присоединилась к Восточноазиатскому саммиту в октябре 2010 года в Ханое. Сейчас саммит объединяет десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеров. В нём участвуют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, США и Япония.

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