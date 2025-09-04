Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    DM: Правительство Британии снимает частные дома для нелегальных мигрантов

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 00:44
    DM: Правительство Британии снимает частные дома для нелегальных мигрантов

    Правительство Великобритании снимает жилье у частных собственников для размещения около 70 тыс. нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на надувных лодках через пролив Ла-Манш, на время рассмотрения их прошений об убежище.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Mail.

    Как отметило издание, в МВД Великобритании утверждают, что размещение мигрантов в частных домах обходится бюджету в разы дешевле, нежели содержание в отелях. Тем не менее, газета подчеркнула, что съем объектов недвижимости для нелегалов наверняка вызовет недовольство многих жителей королевства, которые сами страдают от нехватки социального жилья.

    The Daily Mail добавила, что британское правительство предлагает частным собственникам арендовать у них дома на срок до пяти лет. Причем в некоторых случаях речь идет о недавно построенных таунхаусах с подогревом пола.

    Великобритания мигранты предоставление убежища

    Последние новости

    01:22

    ХАМАС готов отпустить всех заложников в рамках всеобъемлющей сделки

    Другие страны
    00:44

    DM: Правительство Британии снимает частные дома для нелегальных мигрантов

    Другие страны
    00:16

    СМИ: На юго-западе Сирии произошел взрыв

    Другие страны
    23:45

    Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    23:21

    Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины с оговорками

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:04

    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

    Другие
    23:04

    СМИ: США приостановили введение безвиза с Аргентиной

    Другие страны
    Лента новостей