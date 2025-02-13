Для возвращающихся в Газу беженцев установили свыше 3 тыс. палаток

Более 3 тыс. палаток и временных убежищ возвели сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) в городе Газа и его окрестностях для беженцев, возвращающихся на север анклава.

Более 3 тыс. палаток и временных убежищ возвели сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) в городе Газа и его окрестностях для беженцев, возвращающихся на север анклава.

Как передает Report , об этом сообщается в заявлении организации на ее странице в X.

В PRCS указали, что лагеря для возвращающихся в родные места беженцев возводятся "для оказания срочной помощи палестинцам в условиях катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа".

"В северной части Газы мы установили и распределили 1 490 палаток, еще 1 600 временных убежищ было возведено в окрестностях города", - отмечается в заявлении.

В организации также сообщили, что в ближайшие дни лагеря для беженцев будут организованы на юге анклава, в городе Рафах.