Для граждан России вводится въезд в Украину по загранпаспортам

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Решением правительства Украины граждане России с сегодняшнего дня больше не смогут посещать соседнюю страну по внутрироссийским паспортам, как это было с момента распада СССР в течение почти четверти века, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Теперь для того, чтобы навестить родственников, друзей или просто съездить отдохнуть, россиянам непременно нужно будет предъявить на границе действующий загранпаспорт.

"Мы изымаем внутренний паспорт и свидетельство о рождении как основание для пересечения украинской государственной границы", - заявил премьер-министр Арсений Яценюк, объявляя 3 февраля о принятом решении. По его словам, такой шаг вызван необходимостью "существенно усилить контроль на границе и обеспечить интересы национальной безопасности Украины".

Соображениями безопасности объяснил эту меру и президент Петр Порошенко. "Это мое поручение МИД. Оно выполнено. Это полное право суверенного государства. Ужесточение режима вызвано исключительно беспокойством о безопасности Украины", - сказал глава государства.

Как объяснил в свою очередь представитель МИД Украины Евгений Перебейнос, въезд россиян на Украину по загранпаспортам легче контролировать. "Внутренние паспорта не дают возможности тщательно контролировать продолжительность пребывания на Украине, загранпаспорта дают такую возможность и при выезде из страны, если человек нарушил режим пребывания, его больше могут не пустить на территорию Украины", - сказал он.

При этом Киев не рассматривает введение в ближайшее время визового режима с Россией, отметил Перебейнос. Но "никогда не говори никогда", сказал он, добавив, что "пока нет таких условий, которые требуют введения визового режима".