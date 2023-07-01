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Директор ЦРУ в начале июня тайно посетил Украину

Директор ЦРУ в начале июня тайно посетил Украину Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину, его проинформировали о планах освобождения украинских территорий от оккупации.
Другие страны
1 июля 2023 г. 10:59
Директор ЦРУ в начале июня тайно посетил Украину

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину, его проинформировали о планах освобождения украинских территорий от оккупации.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Washington Post.

"Во время секретного визита в Украину директора ЦРУ Уильяма Бернса в начале этого месяца украинские официальные лица раскрыли амбициозную стратегию по возвращению оккупированной Россией территории и открытию переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года, по словам официальных лиц, знакомых с визитом", - пишет издание.

По данным источников издания, в ходе визита Бернс встретился с президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки. Издание отмечает, что целью визита было подтвердить приверженность США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине в борьбе с агрессором.

По словам собеседников, в частных разговорах украинское военное руководство выразило главе ЦРУ "бычью" уверенность в том, что их цель к осени освободить значительную часть территорий, переместить ракетные и артиллерийские системы до границы с Крымом, продвинуться на восток и впервые начать с РФ переговоры после длительной паузы.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

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