Письмо пассажира "Титаника" продали на аукционе в Уругвае за $12 тыс.

Письмо пассажира "Титаника", написанное на борту лайнера, продали на аукционе в Уругвае за 12 тыс долларов США.

Письмо пассажира "Титаника", написанное на борту лайнера, продали на аукционе в Уругвае за 12 тыс долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

Письмо, датированное 11 апреля 1912 года, написал своему брату уругваец Рамон Артагавейтия Гомес. Оно было отправлено из Ирландии, где "Титаник" сделал последнюю остановку перед переходом через Атлантический океан.

Как говорится на сайте аукционного дома Zorilla, позднее брат Артагавейтии Гомеса дописал на одной из страниц: "Последнее письмо, которое мне написал мой любимый брат Рамон. Спустя три дня потерпел бедствие "Титаник", а он утонул".

По данным интернет-портала Infobae, лот был продан за стартовую цену. Имя покупателя обнародовано не было.