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    Дипломаты России и Ирана провели очередную встречу по Сирии

    Стороны также обсудили складывающуюся ситуацию в Ливане, Йемене и зоне Персидского залива

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, замминистра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с замглавы МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на задачу скорейшего политического урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и в контексте намеченного на 29 января в Женеве под эгидой ООН запуска переговоров", - говорится в сообщении министерства.

    Наряду с этим, стороны также обсудили складывающуюся ситуацию в Ливане, Йемене и зоне Персидского залива.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном и обсудил подготовку переговоров между представителями правительства Сирии и сирийской оппозиции.

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