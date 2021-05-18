Дипломатический скандал: жена посла Бельгии напала на продавщицу в Сеуле

Супруга посла Бельгии в Южной Корее избила двух продавщиц в Сеуле

Супруга посла Бельгии в Южной Корее избила двух продавщиц в Сеуле.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на южнокорейских правоохранителей.

По данным полиции, жена дипломата, 63-летняя Сян Сюециу, примерила две вещи в магазине одежды в Сеуле и поспешила к выходу. Сотрудница магазина сразу же побежала за ней, чтобы узнать, что на ней было надето. Предположительно, именно это вызвало ссору. Женщина потянула за руку и ударила продавца по голове, а затем ударила другую сотрудницу, которая пришла на помощь.

Она сослалась на дипломатический иммунитет, чтобы избежать судебного преследования. В свою очередь ее супруг, посол Питер Лескуйе выразил свое сожаление, в связи с этим инцидентом.

"Какими бы ни были обстоятельства, ее реакция неприемлема", - признал дипломат.

При этом в посольстве Бельгии заявили, что "поддерживают право супруги посла на неприкосновенность".