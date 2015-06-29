Диписточник: Большая часть фрагментов соглашения Ирана и "шестерки" готова

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Большая часть фрагментов соглашения Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) уже проработана.

Как отмечает Report, об этом сообщил сегодня ТАСС дипломатический источник в одной из делегаций.

"Многие части текста уже готовы", - сказал он, отметив, что они уже даже переведены на рабочие языки переговорного процесса.

Собеседник подтвердил, что готовится соглашение с несколькими приложениями, что в общем объеме займет порядка 80 страниц. "Приложений будет порядка пяти", - уточнил он.

По словам диписточника, сейчас идет кропотливая работа "над секционным фрагментом". "С учетом итогов вчерашних встреч эксперты усердно работают над этой частью текста, здесь действительно есть прогресс", - заметил он.