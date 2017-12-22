Девять иностранных граждан пострадали в результате наезда в Мельбурне

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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Девять иностранных граждан оказались в числе пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Мельбурна, передает Report со ссылкой на полицию австралийского штата Виктория.

"Девять из пострадавших являются гражданами других государств - Южной Кореи, Китая, Италии, Индии, Венесуэлы, Ирландии и Новой Зеландии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Всего в больницу в связи с инцидентом поступили 20 человек, из которых 18 были госпитализированы, четверо на данный момент уже выписаны. Из 14 все еще находящихся в больнице трое остаются в критическом состоянии.

Напомним, что наезд на пешеходов произошел 22 декабре в центре Мельбурна рядом с железнодорожной станцией Флиндерс-стрит. В полиции считают, что водитель совершил это преднамеренно, однако его мотивы пока не известны. Правоохранители также ранее заявляли, что не располагают доказательствами связи произошедшего с терроризмом.

В связи с инцидентом был задержан 32-летний австралиец афганского происхождения, который находился за рулем машины. По данным властей, он проходил лечение от психического расстройства.