Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Не менее девяти человек погибли в результате урагана и торнадо, прошедших через штаты Юга и Среднего Запада США.
Как передает Report со ссылкой на CNN, в Арканзасе жертвами стихии стали пять человек, в Индиане - трое. Еще один человек погиб в Алабаме.
Всего, по данным телеканала, было зафиксировано более 50 сигналов о торнадо как минимум в семи штатах.
Ранее в субботу сообщалось о четырех погибших.
Погодные катаклизмы обрушились на США всего через неделю после того, как президент Джо Байден завершил поездку в Миссисипи - этот штат ранее пострадал от мощного торнадо.
Жертвами торнадо на Юго-Востоке США стали 26 человек.