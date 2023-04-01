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Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США Не менее девяти человек погибли в результате урагана и торнадо, прошедших через штаты Юга и Среднего Запада США.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 18:52
Девять человек стали жертвами урагана и торнадо в США

Не менее девяти человек погибли в результате урагана и торнадо, прошедших через штаты Юга и Среднего Запада США.

Как передает Report со ссылкой на CNN, в Арканзасе жертвами стихии стали пять человек, в Индиане - трое. Еще один человек погиб в Алабаме.

Всего, по данным телеканала, было зафиксировано более 50 сигналов о торнадо как минимум в семи штатах.

Ранее в субботу сообщалось о четырех погибших.

Погодные катаклизмы обрушились на США всего через неделю после того, как президент Джо Байден завершил поездку в Миссисипи - этот штат ранее пострадал от мощного торнадо.

Жертвами торнадо на Юго-Востоке США стали 26 человек.

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