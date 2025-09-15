Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краматорску (Донецкая обл.), ранения получили девять человек.

Об этом Report сообщает на информацию городского совета.

Все соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.