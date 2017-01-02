Девять человек погибли в результате обрушения многоэтажного дома в Казахстане

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Девять человек погибли в результате обрушения части многоэтажного дома в казахстанском поселке Шахан в Карагандинской области.

Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщили по телефону горячей линии, которую открыло МВД.

"В настоящее время число погибших девять человек", - сообщила специалист горячей линии. Она также проинформировала, что двое пострадавших в результате обрушения находятся в больнице.

По информации официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики Руслана Иманкулова, на данный момент к поискам пострадавших привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. В операции также задействована тяжелая военная техника. "Работы велись всю ночь и продолжают вестись", - сказал Иманкулов.

Обрушение многоэтажного дома произошло воскресенье вечером.