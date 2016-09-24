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    Десятки людей погибли в ходе нападения на аэропорт в ДРК

    Мы располагаем информацией о семи погибших со стороны сил безопасности и около 40 со стороны нападавших

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек погибли в ходе нападения сторонников племенного вождя на аэропорт города Кананга в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК).

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP).

    "Мы располагаем информацией о семи погибших со стороны сил безопасности и около 40 со стороны нападавших", - заявил агентству представитель местной администрации. В сообщении агентства отмечается, что беспорядки в Кананге начались еще в четверг после того, как сторонники племенного вождя атаковали силы безопасности в районе местного аэропорта.

    Представитель конголезского правительства заявил агентству, что на данный момент столкновения завершились.

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