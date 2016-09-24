Десятки людей погибли в ходе нападения на аэропорт в ДРК

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек погибли в ходе нападения сторонников племенного вождя на аэропорт города Кананга в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP).

"Мы располагаем информацией о семи погибших со стороны сил безопасности и около 40 со стороны нападавших", - заявил агентству представитель местной администрации. В сообщении агентства отмечается, что беспорядки в Кананге начались еще в четверг после того, как сторонники племенного вождя атаковали силы безопасности в районе местного аэропорта.

Представитель конголезского правительства заявил агентству, что на данный момент столкновения завершились.