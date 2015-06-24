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    ​Десятки человек в Сирии пострадали в результате атак смертников ИГ

    Число жертв пока не уточняется ни курдами, ни проправительственными силами

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В ходе взрывов смертников "Исламского государства" в сирийской Хасаке убиты не менее 10 человек, десятки пострадали, передает Газета.Ru со ссылкой на Сирийскую мониторинговую группу по правам человека со штаб-квартирой в Лондоне.

    Как сообщает Report, число жертв пока не уточняется ни курдами, ни проправительственными силами, подчеркивают в группе.

    Источник в Хасаке сообщил, что сирийские власти и курды выставили блок-посты на основных магистралях города после подрыва двух начиненных взрывчаткой автомобилей рядом с главной развязкой Хасаки.

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