Десятки человек пострадали в результате бушующего урагана "Трами" в Японии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Супертайфун "Трами" пришёл в южную префектуру Японии. Всё вокруг заливает ливнями, сопровождается стихия сильным ветром, повалены деревья, люди стараются не покидать свои дома. В Окинаве без света остались свыше 230 тысяч владений. В результате урагана пострадали 47 человек.

Авиакомпании отменили без малого 800 рейсов, сообщает телеканал "Россия 24". Скорость ветра в центре гигантской воронки равна 45 метрам в секунду. Ожидается, что уже сегодня "Трами" накроет большую часть страны.