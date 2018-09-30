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    Десятки человек пострадали в результате бушующего урагана "Трами" в Японии

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Супертайфун "Трами" пришёл в южную префектуру Японии. Всё вокруг заливает ливнями, сопровождается стихия сильным ветром, повалены деревья, люди стараются не покидать свои дома. В Окинаве без света остались свыше 230 тысяч владений. В результате урагана пострадали 47 человек.  

    Авиакомпании отменили без малого 800 рейсов, сообщает телеканал "Россия 24".  Скорость ветра в центре гигантской воронки равна 45 метрам в секунду. Ожидается, что уже сегодня "Трами" накроет большую часть страны. 

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