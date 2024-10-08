Десятки человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Баварии

Примерно 50 человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Регенсбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Примерно 50 человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Регенсбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, из них пять человек получили опасные для жизни травмы. Два автобуса ехали один за другим в город по мосту через Дунай в 17:19 (19:19 по бакинскому времени), когда произошло столкновение. На месте происшествия находятся многочисленные спасатели, сотрудники пожарной охраны и полиции. Задействован спасательный вертолет.

Точная причина случившегося пока не установлена.