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Десятки человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Баварии

Десятки человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Баварии Примерно 50 человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Регенсбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.
Другие страны
8 октября 2024 г. 00:24
Десятки человек пострадали из-за столкновения двух автобусов в Баварии

Примерно 50 человек пострадали в результате столкновения двух рейсовых автобусов в городе Регенсбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По его информации, из них пять человек получили опасные для жизни травмы. Два автобуса ехали один за другим в город по мосту через Дунай в 17:19 (19:19 по бакинскому времени), когда произошло столкновение. На месте происшествия находятся многочисленные спасатели, сотрудники пожарной охраны и полиции. Задействован спасательный вертолет.

Точная причина случившегося пока не установлена.

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