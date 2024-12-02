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Десятки человек погибли после массовой драки на стадионе в Гвинее

Десятки человек погибли после массовой драки на стадионе в Гвинее В Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи на футбольном матче произошла массовая драка болельщиков, унесшая жизни десятков человек.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 08:48
Десятки человек погибли после массовой драки на стадионе в Гвинее

В Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи на футбольном матче произошла массовая драка болельщиков, унесшая жизни десятков человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AFP.

Согласно информации, инцидент спровоцировали спорные решения судьи, который показал красную карточку, а затем назначил пенальти в ворота одной из команд, после чего болельщики начали драку.

Полиция, чтобы их разнять, применила слезоточивый газ. В попытке спастись от него, фанаты бросились убегать со стадиона и у выходов образовались заторы. Многие погибли от удушья или от падений со стен стадиона, пытаясь выбраться на улицу.

Сложности с опознанием тел затрудняют точный подсчет жертв.

"Там около 100 погибших. Некоторые лежат на полу в коридорах. Морг переполнен", – рассказал AFP один из медиков.

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