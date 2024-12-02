Десятки человек погибли после массовой драки на стадионе в Гвинее

В Нзерекоре на юго-востоке Гвинеи на футбольном матче произошла массовая драка болельщиков, унесшая жизни десятков человек.
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Согласно информации, инцидент спровоцировали спорные решения судьи, который показал красную карточку, а затем назначил пенальти в ворота одной из команд, после чего болельщики начали драку.
Полиция, чтобы их разнять, применила слезоточивый газ. В попытке спастись от него, фанаты бросились убегать со стадиона и у выходов образовались заторы. Многие погибли от удушья или от падений со стен стадиона, пытаясь выбраться на улицу.
Сложности с опознанием тел затрудняют точный подсчет жертв.
"Там около 100 погибших. Некоторые лежат на полу в коридорах. Морг переполнен", – рассказал AFP один из медиков.