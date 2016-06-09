Десяткам тысяч палестинцев запрещено посещать Израиль в Рамазан

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретила десяткам тысяч палестинцев посещать Израиль в праздник Рамазан. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, координатор действий ЦАХАЛа на территориях, генерал-майор Йоав (Поли) Мордехай приказал аннулировать разрешения на посещение территории Израиля в праздник Рамазан 83 тыс. палестинцев.

Приказ генерала Мордехая был озвучен на специальном заседании руководителей системы безопасности, которое прошло в генеральном штабе ЦАХАЛа в Тель-Авиве в ночь на 9 июня.

Напомним, этой ночью в Тель Авиве произошел теракт - вооруженные мужчины открыли стрельбу по прохожим. В результате теракта погибли 4 человека.