Число жертв тройного теракта в Нигерии превысило 30 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Не менее 33 человек погибли в результате тройного теракта в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтер.

Один из взрывов прогремел в субботу днем на городском рынке, затем поступили сообщения еще о двух взрывах поблизости. Ранее сообщалось о гибели 10 человек.

"Три взрыва унесли жизни по меньшей мере 33 человек", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на очевидцев.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.



Первоначальная версия опубликована в 16:11

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли при взрыве в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Взрыв прогремел на городском рынке, погибли как минимум 10 человек", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.